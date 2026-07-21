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Скандално видео: Шофьор с две условни присъди хванат да кара и диша райски газ (ВИДЕО)

21 юли 2026, 10:38 часа 554 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Скандално видео: Шофьор с две условни присъди хванат да кара и диша райски газ (ВИДЕО)

Двама млади мъже бяха снимани как карат и дишат балони с райски газ в Пловдив. Видеото е публикувано от професионалния спортист Валентин Петров, но бързо беше разпространено в социалните мрежи. По думите на Петров около 17:00 часа в понеделник е забелязал двамата да вдишват райски газ в колата си, докато преминавал през кръстовище. Веднага след това е подал сигнал на телефон 112.

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Няколко часа по-късно, въпреки подадения сигнал, Петров твърди, че отново е видял същия автомобил на същия булевард. По думите му колата се е движела с висока скорост, а той е проследил автомобила и е заснел случилото се.

От публикувано от Петров видео става ясно и че водачът е с две условни присъди заради предишни провинения. Другото момче е негов брат и е пътник в автомобила.

Петров се обръща към жената, която е с него, да се обади на тел. 112 и да викне полиция. Момчетата започват да се молят да не го правят. „Моля ви, няма да се повтори. Съжаляваме“, казва мъжът зад волана. Брат му добавя, че миналата седмица е бил задържан за 72 часа и ако дойде полиция отива в затвора.

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Райският газ е забранен за продажба през 2022 г.

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Пловдив Шофьор видео райски газ
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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