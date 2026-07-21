Спорт:

Локомотив се самозапали в Монтанско

21 юли 2026, 13:22 часа 561 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Локомотив се самозапали в Монтанско

Дизелов локомотив на товарен влак се е самозапалил около обяд между гарите Мърчево и Бойчиновци в Монтанско. Композицията е била съставена от товарни вагони, електрически и дизелов локомотив, като огънят е тръгнал именно от дизеловата машина. Още: Огнен ад превзе влак - трагедията се размина на косъм (ВИДЕО)

На място са изпратени няколко екипа на пожарната. От полицията в Монтана съобщиха пред Нова телевизия, че пожарът вече е загасен и при инцидента няма пострадали. Причините за самозапалването се изясняват. Още: Пожар се разгоря на "Хемус": Има ли опасност за населените места?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пожарникари товарен влак локомотив пожар
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес