Локомотив се самозапали в Монтанско

Дизелов локомотив на товарен влак се е самозапалил около обяд между гарите Мърчево и Бойчиновци в Монтанско. Композицията е била съставена от товарни вагони, електрически и дизелов локомотив, като огънят е тръгнал именно от дизеловата машина. Още: Огнен ад превзе влак - трагедията се размина на косъм (ВИДЕО)

На място са изпратени няколко екипа на пожарната. От полицията в Монтана съобщиха пред Нова телевизия, че пожарът вече е загасен и при инцидента няма пострадали. Причините за самозапалването се изясняват. Още: Пожар се разгоря на "Хемус": Има ли опасност за населените места?