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Влак и камион се сблъскаха на жп прелез

21 юли 2026, 12:02 часа 596 прочитания 0 коментара
Снимка: Телеграм/ASTRA
Влак и камион се сблъскаха на жп прелез

Катастрофа между влакова композиция и тежкотоварен автомобил е възникнал на железопътния прелез край каспичанското село Златна нива, съобщиха от ОДМВР-Шумен. Сигнал за инцидента е подаден малко преди 10:00 часа вчера в дежурната част на ОД на МВР. Към мястото на произшествието веднага са насочени екипи на полицията и пожарната, които при пристигане на място са изяснили, че катастрофата е станала на вътрешен прелез в кариера за добив на фракция, както и че влаковата композиция, с два локомотива и 20 вагона, е ударила преминаващ през железопътния прелез товарен автомобил “Волво“ с прикачено към него полуремарке. Още: Инцидент на релсите във Франция: Влак се вряза в камион, има жертва и ранени

Водачите на влаковата композиция - на 47 и 57 години, както и на камиона - на 61 години, са тествани за алкохол. Пробите им са отрицателни. Три противопожарни екипа от Шумен и един от Нови пазар са били на място на инцидента. Товарният автомобил е обезопасен, акумулаторните му батерии са премахнати. При пътното произшествие няма пострадали, но са нанесени значителни материални щети по полуремаркето и локомотива, уточниха от пресцентъра на полицията в Шумен. На мястото на катастрофата е извършен оглед, по случая е образувано досъдебно производство. Още: За втори път тази седмица: Товарен влак в Русия дерайлира (ВИДЕО)

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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