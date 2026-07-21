Кабинетът "Радев":

Ударил я с касовия апарат: Кондуктор нападна жена

21 юли 2026, 12:22 часа 552 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Ударил я с касовия апарат: Кондуктор нападна жена

Кондуктор на влак, пътуващ по направлението Земен - Радомир ударил жена и разцепил веждата ѝ. Мъжът е задържан за 24 часа, а на пътничката е оказана първа медицинска помощ. Инцидентът е станал вчера около 17:00 ч. Още: Бой и заплахи: Мъж повали с юмруци кондуктор във влак

Между двамата възникнал скандал, при който кондукторът замахнал с касовия апарат и ударил жената в областта на лявото око. Установено е, че двамата са се познавали, но причините за случилото се са в процес на изясняване, съобщиха от полицията, цитирани от БНР. Образувано е бързо производство. Още: Пожар от влакова искра забави движението по линията Кулата - София

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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