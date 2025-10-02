Войната в Украйна:

Откраднали кабел и климатик от черква: Трима задържани в Бургас

02 октомври 2025, 11:16 часа 392 прочитания 0 коментара
Откраднали кабел и климатик от черква: Трима задържани в Бургас

Задържани са 24-годишна жена и 12-годишно момиче от Сливен за кражба на захранващ кабел от храм "Света Богородица" в Бургас, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Бургас, цитирани от БТА.

Още: Откраднали близо 3 тона кабели от летището: Седем на съд

Двете са откраднали кабел, монтиран на външната стена на храма. Проникнали са през тъмната част на денонощието в двора му, като прескочили метална решетъчна ограда. Жената и момичето са направили пълни самопризнания.

В хода на разследването е установено, че от фасадата на същия храм е откраднато и външното тяло на климатик. За това деяние е задържан 16-годишен младеж от Сливен, който също е направил самопризнания.

Още: Българи крали кабели в Германия: Щетите са за над 1 млн. евро 

Работата по случаите продължава от служителите на Първо Районно управление – Бургас.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

БТА припомня, че през март тази година бе задържан 38-годишен мъж за кражба на 3000 лева от храм "Свети Николай Чудотворец" в бургаския комплекс "Меден Рудник". Парите са били дарения в църквата.

Още: В Италия разбиха престъпна група, крала медни кабели

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
задържани полиция кражба на кабели информация 2025
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес