Откраднали кабел и климатик от черква: Трима задържани в Бургас

Задържани са 24-годишна жена и 12-годишно момиче от Сливен за кражба на захранващ кабел от храм "Света Богородица" в Бургас, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Бургас, цитирани от БТА.

Още: Откраднали близо 3 тона кабели от летището: Седем на съд

Двете са откраднали кабел, монтиран на външната стена на храма. Проникнали са през тъмната част на денонощието в двора му, като прескочили метална решетъчна ограда. Жената и момичето са направили пълни самопризнания.

В хода на разследването е установено, че от фасадата на същия храм е откраднато и външното тяло на климатик. За това деяние е задържан 16-годишен младеж от Сливен, който също е направил самопризнания.

Още: Българи крали кабели в Германия: Щетите са за над 1 млн. евро

Работата по случаите продължава от служителите на Първо Районно управление – Бургас.

БТА припомня, че през март тази година бе задържан 38-годишен мъж за кражба на 3000 лева от храм "Свети Николай Чудотворец" в бургаския комплекс "Меден Рудник". Парите са били дарения в църквата.

Още: В Италия разбиха престъпна група, крала медни кабели