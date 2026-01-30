Любопитно:

Отломки от тераса и покрив вдигнаха на крак огнеборци

30 януари 2026, 16:15 часа 235 прочитания 0 коментара
Отломки от тераса и покрив вдигнаха на крак огнеборци

Огнеборци са мобилизирани заради сигнал за падащи предмети от жилищен блок на пл. „Оборище“ в Шумен, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР, цитирани от БТА. 

Сигнал за отломки на тротоара пред сграда в района е получен малко след 13:00 часа. На място са изпратени два противопожарни екипа, които са обезопасили периметъра и са оказали техническа помощ, заради рушащи се части от тераса и покрив на апартамент

Още: Таван на детска градина, строена от ГЕРБ, падна върху спящи деца: Сигнал от Ивайло Мирчев (СНИМКИ)

Временно бе ограничено и движението около пл. „Оборище“, в посока Томбул джамия, уточниха от пресцентъра на полицията в Шумен.  

При пожари в страната през изминалото денонощие са пострадали двама души, съобщиха по-рано днес на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Падна парче тераса: Дядо е с опасност за живота след разходка в Разград

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
обезопасяване рушаща се сграда огнеборци паднала мазилка
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес