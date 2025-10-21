Паднал на платното: Пиян мъж катастрофира с тротинетка

49-годишен мъж с 2.40 промила алкохол в кръвта самокатастрофира с електрическа тротинетка в Бургас.

Инцидентът е станал снощи около 20.36 ч. в района до бл. 57 в ж-к „Меден Рудник“.

Бургазлията е паднал на пътното платно. При тест за употреба на алкохол дрегерът е отчел 2.40 промила.

Прегледан е от медицински екип, като е констатирано, че е с контузия на главата, без опасност за живота. Мъжът е отказал е хоспитализация и е освободен за домашно лечение, предава БГНЕС.

