01 септември 2025, 14:43 часа 217 прочитания 0 коментара
Пиян, дрогиран и без книжка: Задържаха шофьор в Ловеч

Неправоспособен водач е задържан в Ловеч за шофиране след употреба на алкохол и наркотици. Това съобщават от полицията в областния град.

Автопатрул е подал светлинен и звуков сигнал към водач на лек автомобил за спиране, с цел извършване на полицейска проверка. Мъжът не се е подчинил на полицейското разпореждане и е продължил движението си, но със съдействието на още един полицейски екип е спрян на съседната улица. Установено е, че водачът е 42-годишен от село Брестово, който не притежава шофьорска книжка. При тестване с техническо средство за алкохол е отчетена проба над 1,2 промила и положителна проба за употреба на наркотични вещества.

Задържан е за срок до 24 часа и по случая е образувано досъдебно производство. 

БТА припомня, че миналата седмица в Луковитско бе задържан шофьор с 2,22 промила алкохол.

Спасиана Кирилова
