Пак домашно насилие: Мъж е задържан за побой

Мъж на 45 години от санданското село Микрево е задържан заради побой, информират от пресцентъра на Областна дирекция на МВР - Благоевград, цитирани от БТА. От полицията уточняват, че сигналът е получен около 20:56 часа на 01.09.2025 г. Съобщено е, че в жилище в с. Микрево мъжът е нанесъл побой над 35-годишна жена, с която живее на семейни начала.

Жената е получила разкъсна рана на долната устна и след извършен медицински преглед е освободена за домашно лечение. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

В края на август двама души бяха обвинени в причиняване на средна телесна повреда на мъж от Сандански. Информацията беше съобщена от Апелативната прокуратура в София. Образуваното дело беше за причиняване на средна телесна повреда.