Войната в Украйна:

Райски газ, еуфория и 199 км/ч.: Експертизите за Виктор Илиев, който се вряза в автобус

02 септември 2025, 15:10 часа 226 прочитания 0 коментара
Райски газ, еуфория и 199 км/ч.: Експертизите за Виктор Илиев, който се вряза в автобус

Съдебно-медицинската и токсикологичната експертиза за инцидента, в който Виктор Илиев се вряза в автобус на градския транспорт, показват, че той е употребил райски газ, бил е в еуфория и е карал със скорост от 199 км/ч. Това стана ясно от думите на завеждащия отдел "Престъпления по транспорта" в Софийска градска прокуратура Вихър Михайлов, който даде брифинг във връзка с пътния инцидент в столицата. 

Припомняме, че инцидентът стана на 15 август на кръстовището на бул. "Възкресение" и "Константин Величков". Автомобилът е карал с такава скорост, че се е врязал странично през прозорците на автобуса. ОЩЕ: Тежка катастрофа в София: Кола се вряза в автобус на градския транспорт, има загинал (ВИДЕО)

Снимка: БГНЕС

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Дезориентиран след употреба на райски газ

Представителят на прокуратурата поясни, че Виктор Илиев е бил дезоиернтиран и е възприемал фактите и обстоятелствата около катастрофата неправилно. 

„Въздействието на райския газ е бързо и пиковите стойности са между третата и десетата секунда, като може да продължи от една до пет минути в зависимост от конкретната личност, употребила райския газ“, поясни Михайлов.

Той обърна внимание, че автомобилът на Илиев също е бил изключително мощен. ОЩЕ: ВИДЕО показа момента, в който кола се вряза в автобус в София

Обвиненията срещу Виктор Илиев

Прокуратурата вече е повдигнала обвинение на Илиев. То е за причиняване на смърт на един човек и средни телесни повреди на четирима души. От държавното обвинение поясниха, че за това деяние младият шофьор може да получи от 13 до 20 години затвор или да е доживотно зад решетките. 

Състоянието на пострадалите

От думите на Вихър Михайлов стана ясно още, че водачът на автобуса е в тежко състояние, но е излязъл от кома.

Двама от пострадалите са със седем средни телесни повреди. ОЩЕ: Можеше ли да бъде избегната тежката катастрофа със загинал в София? Говорят експерти

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
София Градски транспорт катастрофа прокуратура Виктор Илиев
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес