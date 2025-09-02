Райски газ, еуфория и 199 км/ч.: Експертизите за Виктор Илиев, който се вряза в автобус

Съдебно-медицинската и токсикологичната експертиза за инцидента, в който Виктор Илиев се вряза в автобус на градския транспорт, показват, че той е употребил райски газ, бил е в еуфория и е карал със скорост от 199 км/ч. Това стана ясно от думите на завеждащия отдел "Престъпления по транспорта" в Софийска градска прокуратура Вихър Михайлов, който даде брифинг във връзка с пътния инцидент в столицата.

Припомняме, че инцидентът стана на 15 август на кръстовището на бул. "Възкресение" и "Константин Величков". Автомобилът е карал с такава скорост, че се е врязал странично през прозорците на автобуса.

Дезориентиран след употреба на райски газ

Представителят на прокуратурата поясни, че Виктор Илиев е бил дезоиернтиран и е възприемал фактите и обстоятелствата около катастрофата неправилно.

„Въздействието на райския газ е бързо и пиковите стойности са между третата и десетата секунда, като може да продължи от една до пет минути в зависимост от конкретната личност, употребила райския газ“, поясни Михайлов.

Той обърна внимание, че автомобилът на Илиев също е бил изключително мощен.

Обвиненията срещу Виктор Илиев

Прокуратурата вече е повдигнала обвинение на Илиев. То е за причиняване на смърт на един човек и средни телесни повреди на четирима души. От държавното обвинение поясниха, че за това деяние младият шофьор може да получи от 13 до 20 години затвор или да е доживотно зад решетките.

Състоянието на пострадалите

От думите на Вихър Михайлов стана ясно още, че водачът на автобуса е в тежко състояние, но е излязъл от кома.

Двама от пострадалите са със седем средни телесни повреди.