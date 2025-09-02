Войната в Украйна:

Спасителна операция: Седем деца се качиха на кран в София, свалят ги с пожарна

02 септември 2025, 23:02 часа 212 прочитания 0 коментара
Спасителна операция: Седем деца се качиха на кран в София, свалят ги с пожарна

МВР и пожарната извършват аварийна спасителна операция на две непълнолетни деца на строителна площадка в София, съобщиха от МВР. По информация на БНТ децата са се качили на кран на строителен обект на най-високата сграда до бул. "Цариградско шосе" в столицата.

Първоначално децата, които са се качили, са били 7 на брой, на 13 години. Пет са успели да слязат сами, две са останали горе. В момента се извършва претърсване на сградата. 

Елин Димитров
