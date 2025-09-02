Спасителна операция: Седем деца се качиха на кран в София, свалят ги с пожарна

МВР и пожарната извършват аварийна спасителна операция на две непълнолетни деца на строителна площадка в София, съобщиха от МВР. По информация на БНТ децата са се качили на кран на строителен обект на най-високата сграда до бул. "Цариградско шосе" в столицата.

Още: След реакция на възмутени родители: Спряха строеж на Младежкия хълм в Пловдив (СНИМКА)

Първоначално децата, които са се качили, са били 7 на брой, на 13 години. Пет са успели да слязат сами, две са останали горе. В момента се извършва претърсване на сградата.

Още: Кран падна върху строеж в София