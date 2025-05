Пълен абсурд: Баща остави малко момиченце да кара кола само с братчето си (ВИДЕО)

Темата с безопасното движение по пътищата отдавна се превърна в основна за България. Многото катастрофи и опасното поведение на редица шофьори по българските пътища се превръщат прекалено често във въпрос, с който се занимават и медии, и социални мрежи, и институции.

Но има изпълнения, които просто не подлежат на коментар - това е форма на елементарен разум и би трябвало възрастните хора отдавна да го притежават. Не всички обаче - някъде в Грузия безумец (използваният във видеото език е вид тюркски диалект) оставя малката си дъщеря да подкара сама колата, с братчето си на седалката до нея, без самият той да е поне в автомобила. Видеото е покъртително и неслучайно е абсолютен кандидат за награда за липса на какъвто и да е мозък - Още: Дете шофира в скута на баща си със 120 км/ч по АМ "Тракия"

🚨 Father of the Year? Man Lets Small Children Drive Car on Open Road



A shocking video has surfaced online showing a man allowing two very young children to drive a moving vehicle while he sits calmly in the passenger seat. The kids are visibly behind the wheel, steering the car… pic.twitter.com/mHcl1lc1Xf