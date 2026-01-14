Войната в Украйна:

По чудо без жертви: Автомобил се качи на тротоар до автобусна спирка в Русе

14 януари 2026, 22:22 часа 316 прочитания 0 коментара
По чудо без жертви: Автомобил се качи на тротоар до автобусна спирка в Русе

Автомобил се качи на тротоар, след като се вряза в друг на оживено кръстовище в центъра на Русе. Инцидентът по чудо се размина без пострадали пешеходци. В близост се намира и автобусна спирка. Нанесени са щети по двата автомобила. Леко е пострадал един от шофьорите, на който парамедици са оказали помощ на място.

Заради пиковия час и интензивния трафик движението в района на улица "Борисова" и булевард "Скобелев" в града беше временно затруднено. Причините за катастрофата се изясняват.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
