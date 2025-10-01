"Почвам да го хващам, че лъже": Синдикални разкрития по адрес на Караджов за корупцията в ДАИ

Чисто около 1000 – 1200 лева вземат работещите на терен в автомобилната администрация и това е предпоставка да искат подкупи. Уволнените заради случая с камионите на Роби Уилямс не са наши синдикални членове. Това заяви Александър Иванов председател на Фирмената синдикална организация на Конфедерация на труда (КТ) "Подкрепа" в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Да, подаваме сигнали (членове на синдикалните организации) – до транспортното министерство, до институции. Подаващите сигнали обаче моментално стават обект на репресии от ръководителите си, подчерта Иванов.

Той заяви следното – вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов каза за „7 уволнени в Перник“ заради корупция – направих справка и няма уволнени в Перник. Имаме информация, че уволняват хора, които са награждавани за отказ от подкупи, а хората, които са уличавани от прокуратурата в организирана престъпна група. В Благоевград е така – останали са само разследвани за организирана престъпна група за подкупи на работа, твърди Иванов. Има служител в Русе с над 400 АУАН-а за отказ от подкуп и е освободен, обяви Иванов пред БНТ. Той директно каза по адрес на Гроздан Караджов – не иска да се срещне със синдикатите и социалните партньори, "почвам да го хващам, че лъже".

Да, имаме много сигнали и хората се притесняват да застанат с лицето си. Това ни поставя в положение, при което или да изречем нещо, заради което да ни съдят за клевета, или да мълчим, заяви Димитър Димитров, изпълнителен директор на Камарата на превозвачите. Димитров изрази изумление как набързо вчера Караджов се съгласи, че проверяващите от ДАИ ще минат към МВР и ще проверяват тежкотоварния трафик, а премиерът Росен Желязков поиска създаване на единно такова звено на проверки. За това настояваме от много време, поясни той

Владимир Тодоров, лицето на Асоциацията на пострадалите от катастрофи, напомни, че ДАИ е мегаструктура, която лицензира и контролира шофьорските школи, автогарите, проверява вътрешния и международен трафик. Не може хем да лицензираш, хем да контролираш – и хлябът, и ножът са в теб. Тодоров посочи, че случилото се с шофьорите на оборудването на Роби Уилямс е ежедневие в ДАИ.

Колкото до записите от боди камери, Димитров попита – а кой ги гледа? Къде се пазят, да не се окаже, че изчезват по чувствителни случаи. Припомняме, че от вчера усилено се говори и "даяджиите" да носят бодикамери, "Да, България" внесе и законово предложение това да се случи. Димитров се съгласи и, че няма как със заплата 1000-1200 лева месечно да контролираш хора, които правят проверки на много по-скъпи товари.

