Пожар евакуира детска градина

Пожар в котелното отделение е възникнал в детска градина в Кърджали. Инцидентът е станал в понеделник около 11:30 часа. Няма пострадали. Ръководството на градината и преподаватели незабавно извели децата от сградата, съобщи БГНЕС. На място са били изпратени 6-ма огнеборци с два противопожарни автомобила от службата в Кърджали и три леки автомобила с 4-ма служители. Огънят, причинен от техническа неизправност, е потушен.

ОЩЕ: Трагедия в Босна: Голям пожар в старчески дом (ВИДЕО)

Пожарът е нанесъл материални щети. Изгорели са прозорци, опушени са около 200 кв. м стени. Дежурна оперативна група от РУ-Кърджали е извършила оглед.

Образувано е досъдебно производство.

Ресорният заместник-кмет на Кърджали Веселина Тихомирова каза, че учебният процес в детската градина е преустановен за два дни, а децата са пренасочени в градини по желание на родителите. Тя обясни, че сградата разполага с алтернативно отопление – климатици, като проблем се оказва електрическата инсталация след пожара, по която активно се работи и която трябва да бъде възстановена в рамките на двата дни.

В края на миналия месец мъж на 87 години почина при пожар в дома си в пернишкото село Рударци.