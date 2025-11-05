Трагедия в Босна: Голям пожар в старчески дом (ВИДЕО)

За голям пожар и апокалиптични сцени в босненския град Тузла съобщава македонската телевизия 21. Пожарът е обхванал дом за възрастни хора. Според първоначалната информация пожарът е избухнал на седмия етаж и се е разпространил бързо. Най-малко 11 души са загинали, като броят им расте с всеки изминал час. Ранени са също поне 20 души, съобщава още македонската медия. „При първата вълна хоспитализирахме 20 пациенти, от които 3 полицаи, 6 пожарникари, а останалите са ползватели на домове за пенсионери или работници.

Евакуация на сградата

Докато спасителните екипи са се опитвали да стигнат до заседналите, жителите на долните етажи са бягали, за да спасят живота си. Пожарникари и полиция успяха да евакуират около 62 жители. Кметът на Тузла заяви, че ситуацията е изключително трудна.

Руза Каич, която живее на третия етаж, каза пред местните медии, че е чула шум и е видяла да пада огън.

Пожарникарите успяха да овладеят огъня след няколко часа намеса, а разследването на причините за инцидента продължава, добавя турската Анадолска агенция.

Tuzla večeras ne plače sama. Tugujemo za generacijom koja je zaslužila mir, a dočekala plamen. U večernjim satima izbio je požar u Domu penzionera u Tuzli. Zvanično je potvrđeno da je do sada devet osoba smrtno stradalo. Ovo nije samo tragedija. Ovo je pitanje savjesti. Da li su… pic.twitter.com/y3sIZ3ntJA — Emin Gradaščević (@GradascevicEmin) November 4, 2025

Турция изказа съболезнования

В сряда Турция изрази съболезнования на Босна и Херцеговина, след като близо дузина хора загинаха при пожар в дом за възрастни хора. „Дълбоко сме натъжени от загубата на човешки живот, причинена от пожара, който избухна вчера в старчески дом в Тузла, Босна и Херцеговина“, се казва в изявление на турското външно министерство.

„Пожелаваме милостта на Аллах над загубилите живота си и изказваме съболезнованията си на народа на Босна и Херцеговина", се добавя още в съобщението, пише Анадолската агенция.