Пожар избухна в лавандулова нива край Гурко

Пожар в изоставена лавандулова нива край Гурко вдигна на крак огнеборците тази вечер. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 20:00 часа, като на място веднага са изпратени два екипа.

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Към момента огънят е локализиран и няма опасност от по-нататъшно разрастване на пожара към близките райони. От пожарната напомнят, че с високите температури се увеличава и рискът от горски пожари. Властите призовават гражданите да бъдат изключително внимателни и да избягват боравенето с открит огън сред природата.

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