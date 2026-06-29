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Пожар избухна в лавандулова нива край Гурко

29 юни 2026, 22:53 часа 223 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Пожар избухна в лавандулова нива край Гурко

Пожар в изоставена лавандулова нива край Гурко вдигна на крак огнеборците тази вечер. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 20:00 часа, като на място веднага са изпратени два екипа.

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Към момента огънят е локализиран и няма опасност от по-нататъшно разрастване на пожара към близките райони. От пожарната напомнят, че с високите температури се увеличава и рискът от горски пожари. Властите призовават гражданите да бъдат изключително внимателни и да избягват боравенето с открит огън сред природата.

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Гурко огнеборци пожар
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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