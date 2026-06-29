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"Подвижна бомба" по пътищата ни: МВР са спрели опасен камион

29 юни 2026, 12:55 часа 928 прочитания 0 коментара
Снимка: АПИ
"Подвижна бомба" по пътищата ни: МВР са спрели опасен камион

За "подвижна бомба" по българските пътища разказа изпълняващият функциите главен секретар на МВР Любомир Николов по време на брифинг пред медиите. Случаят е регистриран във вчерашния ден, когато около 16.00 ч. служители на "Пътна полиция" са забелязали ТИР с две спукани възглавници и почти разкачен заден мост. 

Водачът не е преустановил движението, а е продължил да се движи от порядъка на скорост с 80-90 км/час. Опитал се да поправи повредата с тежкотоварни колани, с които е завързал задния си мост.

Същия превозва над 20 тона лесно запалим товар без да му е издадено разрешение и с този товар е преминал почти през цяла Европа.

"Сами разбирате, че с тези навременни действия предотвратихме още една подвижна бомба, която следваше да премине на територията на цялата страна, докато стигне ГКПП" Капитан Андреево", обяви Николов. 

Турските шофьори на камиони най-чести нарушители

Междувременно е установено, че тахошайбата на този камион е разменена с тази друг камион, който полицията засича в Пловдив. 

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"Турци са и двамата шофьори. Нашият анализ сочи, че повечето нарушители са турски граждани и може би спрямо тях трябва да се поработи доста усърдно", смята Николов. ОЩЕ: "Всички жънат, но нека не е за сметка на човешкия живот": Експерт за мантинелите и катастрофите

МВР със сигнали до институциите

В контекста на пътната безопасност заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов уточни, че само за месец юни от структурите на МВР са изготвени 1500 сигнални писма до различни институции. 

"Срокът за реакция и отговор е едномесечен. След като изтече този срок, ние  ще потърсим какъв е резултатът", добави Калоянов. ОЩЕ: "Мантинелите не стават за магистрали": Остри критики от пътен експерт

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МВР ТИР Пътна полиция Любомир Николов турски граждани опасен товар
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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