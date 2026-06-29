След дрифт и гонка: Полицаи с немаркиран автомобил заловиха млад нарушител

Полицията в Пловдив залови 21-годишен шофьор, извършвал дрифт в града. Когато излязъл от населеното място, километражът показал над 200 километра в час, съобщават от МВР. От полицията уточняват, че преследването на шофьора започва още от централната част на Пловдив.

Полицаи с необозначен автомобил забелязват опасно шофиране и следват водача нарушител. По пътя той продължава с нарушенията, а след излизане от Пловдив скоростта му се увеличава до над 200 км в час.

На места изпреварвал опасно и в забранен участък, съобщават още от полицията. Униформените застигат и спират автомобила. За водача е предвидена глоба от 1800 евро. Шофьорската му книжка е отнета за срок от една година, а автомобилът е спрян от движение.