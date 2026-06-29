На първа инстанция: КОНПИ загуби делото за отнемане на 23 млн. лева от Евелин Банев - Брендо

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество загуби делото за отнемането на 23 милиона лева от Евелин Банев – Брендо, дъщеря му, брат му и бившата му жена. Вместо това, КОНПИ ще трябва да плати над 175 хиляди евро съдебни разноски. Решението на Софийски градски съд от 26 юни 2026 година не е окончателно и подлежи на обжалване.

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Делото бе заведено през далечната 2018, след окончателното осъждане на Брендо за наркотрафик, като приключва на първа инстанция едва сега. То се вписва в серията дела с висок материален интерес, напоследък загубени от комисията.

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Преди година КОНПИ загуби и дело за 7 милиона лева, водено срещу бившата балдъза на Банев – Десислава Дишлиева. Тогава комисията трябваше да плати близо 400 хиляди лв. разноски. За капак на всичко, преди две години Дишлиева осъди и прокуратурата за над 100 хиляди лева, след като Софийската градска прокуратура не успя да постигне осъдителна присъда срещу нея. Понастоящем срещу нея има висящо и второ дело за пране на пари, което тече вече 12 години и най-верояно ще бъде прекратено по давност.