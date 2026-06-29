Поредна трагедия на пътя: Загинал и ранени при катастрофа между тир и две коли край Котел

Тежка катастрофа с един загинал и трима ранени е станала в участъка Котел – Мокрен, съобщиха от Областното пътно управление. По първоначална информация в пътнотранспортното произшествие са участвали тир с турска регистрация и два леки автомобила. При инцидента един човек е загинал, а трима са пострадали.

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Заради катастрофата движението по път II-48 при км 62 е временно ограничено в двете посоки. Въведен е обходен маршрут през Сливен – Ичера – Котел и обратно. Трафикът в района се регулира от екипи на „Пътна полиция“. Причините за произшествието се изясняват.

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