На крачка от споразумение: Гърция се оглежда за много скъпи системи за ПВО от Израел

Гърция се стреми да осигури одобрение за важно споразумение за противовъздушна отбрана с Израел, като правителството търси зелена светлина за покупка на произведени в Израел системи на стойност 3 милиарда евро в рамките на планирания отбранителен чадър „Ахилесов щит“, предаде гръцкото издание Kathimerini. Програмата включва системите Spyder All-in-One и David Sling на Rafael, както и системата Barak MX, разработена от Israel Aerospace Industries (IAI), според гръцки източници от отбраната.

На крачка от споразумение

Според съобщенията, Правителственият съвет по външни работи и отбрана (KYSEA), най-висшият орган за национална сигурност на Гърция, може да одобри споразумението още следващата седмица, което ще позволи на двете страни да продължат с междуправителствен договор.

Ако бъде одобрено, се очаква Генералната дирекция за отбранителни инвестиции и въоръжения на Гърция (GDDIA) и израелската агенция за сътрудничество в областта на отбраната SIBAT да подпишат споразумението, обхващащо придобиването на трите системи за противовъздушна отбрана, заедно с инфраструктурата за командване, контрол и поддръжка. ОЩЕ: Не само "Железен купол": Израел има страховити ПВО системи (ВИДЕО)

Гърция мисли за отбранителната си помишленост

Длъжностни лица заявиха, че ключови пречки в преговорите са били разрешени, включително правни въпроси и изискването на Гърция поне 25% от програмата да включва участие на местната отбранителна промишленост.

Изискването за индустриално участие беше едно от основните предизвикателства в преговорите, тъй като някои израелски компании не бяха склонни да споделят информация за съвременни технологии, докато гръцки компании трябваше да бъдат идентифицирани, за да извършват сложна производствена работа.

В крайна сметка беше постигнат компромис, като се очакваше гръцки компании, включително Hellenic Aerospace Industry (EAB), Intracom Defense и други частни фирми, да допринесат за производството на компоненти като контейнери за пускови установки, окабеляване и надстройки.

Очаква се EAB да си сътрудничи с IAI и Rafael за изграждането на малка производствена линия в Танагра, северно от Атина, където ще бъдат инсталирани подсистеми на системите за противовъздушна отбрана. Intracom Defense също планира подобно споразумение.

Очаква се гръцката индустрия да подкрепи и развитието на командно-контролния център „Ахилов щит“, който ще свързва оръжейни системи, радари и сензори, както и ще осигурява поддръжка на системите и техните боеприпаси.

Според източници, целта за 25% местно участие ще бъде подкрепена и чрез присъединяване на гръцки компании към бъдещите вериги за доставки на програмите Rafael и IAI, включително проекти за Израел и международни клиенти. ОЩЕ: Гърция иска Израел да й разработи "Железен купол"