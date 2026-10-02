Филипов и Мегеров се срещнали дни преди убийството. Полицията проверява и поръчител

Бизнесменът Илиян Филипов и обвиняемият за убийството му Славчо Мегеров са се срещнали около две седмици преди стрелбата в Пловдив. Това съобщи директорът на ОДМВР-Пловдив Васил Костадинов пред "Нова телевизия".

По думите му двамата са се познавали, като Мегеров е бил бивш служител на Филипов. Костадинов не разкри подробности за последната им среща, но уточни, че няма данни тогава Мегеров да е отправял заплахи към бизнесмена. Филипов не е подавал жалба или сигнал срещу него.

Информацията идва ден след като прокуратурата обяви, че работната версия за мотива е лична и е свързана с финансови и неуредени отношения между двамата. Още: "Личният мотив не изключва поръчка": Тихомир Безлов за мистериите около убийството на Илиян Филипов

Полицията не изключва и други версии

Шефът на пловдивската полиция подчерта, че разследването все още е в начална фаза и на този етап не може да се говори категорично за един-единствен мотив. "Много е рано да се говори само за един мотив", посочи Костадинов.

По случая се проверяват и версии за евентуални съучастници или поръчител. Изяснява се и дали Филипов и Мегеров са имали общ бизнес.

Костадинов заяви още, че в полицията няма информация Мегеров да се е подготвял да извърши поръчково убийство.

Арестът е извършен за по-малко от 24 часа

Мегеров беше задържан по-малко от 24 часа след убийството на Филипов. Според Костадинов до ареста се е стигнало благодарение на добра организация и взаимодействие между различните служби. Още: Официално: Обвиниха задържания за убийството на Филипов, огласиха мотива за престъплението

Важна роля в издирването са изиграли записите от охранителни камери. В същото време полицейският директор призова да не се правят заключения въз основа на снимката на мъж, разпространена в социалните мрежи след стрелбата.

Костадинов подчерта, че кадърът не е бил разпространен от властите и не може на негова база да се правят категорични изводи дали заснетият човек прилича на Мегеров.

"Не бива да се правят спекулации с това", заяви той.

Той допълни, че полицията няма информация Мегеров да се е опитал да избяга с такси след убийството.

Няма очевидци, оръжието не се коментира

На този етап няма очевидци на убийството, каза още директорът на ОДМВР-Пловдив. Той отказа да уточни дали е открито оръжието, с което е извършено престъплението.

Мегеров е задържан за 72 часа, като предстои прокуратурата да внесе искане за налагане на най-тежката мярка - "задържане под стража".Още: Присъди за убийство и грабежи: Какво се знае за арестувания Славчо Мегеров

Какво знае полицията за евентуални "списъци за изчезване"

Костадинов беше попитан и за твърденията на Иван Демерджиев за т.нар. "списъци за изчезване на хора" в Пловдив, за които бившият вътрешен министър е говорил в свои интервюта.

"Ако той е дал такава информация, значи има сериозно основание за това твърдение", коментира Костадинов, като уточни, че лично той не би се ангажирал с подобно изявление.

Разследването за убийството на Илиян Филипов продължава, като полицията и прокуратурата проверяват различни версии за мотива и евентуалното участие на други лица.