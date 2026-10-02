Славчо Мегеров е част от криминалния контингент на Пловдив: Бивш главсек от властта познава убиеца на Илиян Филипов

Бившият главен секретар на МВР и настоящ народен представител от "Прогресивна България" Петър Тодоров обяви, че познава предполагаемия убиец на Илиян Филипов - Славчо Мегеров като част от криминалния контингент на Пловдив. "Това е лице с престъпно мислене и буквално целият му живот е минал в извършване на тежки криминални престъпления", коментира Тодоров в студиото на bTV. Още: Официално: Обвиниха задържания за убийството на Филипов, огласиха мотива за престъплението

Криминалният контингент в Пловдив

Снимка: Ботев Пловдив, Фейсбук

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По думите му големият въпрос в законодателството е защо криминални лица могат да правят споразумения с притежаване на огнестрелни оръжия.

Петър Тодоров смята, че МВР работи по всички възможни версии за убийството на Илиян Филипов.

Бившият главен секретар на МВР добави, че вътрешното ведомство ще изследва всяка една възможна версия и ще спомогнат за събирането на всички доказателства за подкрепа и отричане на всяка една версия за убийството на Филипов.

Петър Тодоров коментира впоследствие скандала с мантинелите, обществените поръчки и полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Според него главният въпрос е как лице, което е публична фигура си позволява десетки полети, които струват над 5 млн. евро и защо не са били декларирани въпросните полети. "Делян Пеевски е трябвало да декларира тези работи в декларациите си. Защо не са декларирани полетите и средствата, с които са извършени те?", запита Тодоров.

Той призова прокуратурата на база събраните доказателства, да си свърши работата, за да не се случи казуса с мантинелите като "Хемусгейт". "Няма да позволим повече делата да останат на трупчета", категоричен бе Петър Тодоров.

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