Петлешков: Нямам отношение към убийството на Илиян Филипов

Пловдивският бизнесмен и бивш партньор на Илиян Филипов - Иван Петлешков, категорично отрече да има каквото и да е отношение към убийството на бизнесмена. "Категорично заявявам, че нямам отношение към убийството на Илиян Филипов и няма да приема името ми да бъде въвличано в спекулации без факти", заявява Петлешков в позиция, разпространена до медиите.

Още в деня на убийството той предупреди медии и политици да не свързват името му с престъплението и заяви, че в противен случай ще потърси правата си по съдебен ред. Още: Как убийството и ракията бяха употребени политически: Говори Емилия Милчева (ВИДЕО)

Старо писмо отново излезе на преден план

Името на Петлешков беше споменато в публикации за убийството заради остро писмо, което Филипов публикува през пролетта на 2025 г. В него убитият бизнесмен твърди, че Петлешков държи Пловдив в страх, контролира местната полиция, има влияние в общината и се намесва в обществения живот.

Петлешков определя повторното използване на тези твърдения във връзка с убийството като "спекулации или внушения".

По думите му Районният съд в Пловдив го е подкрепил по дело за клевета, заведено след публикацията."Районният съд в Пловдив постанови решение, с което Илиян Филипов беше осъден за клевета. Това е съществен факт, който трябва да бъде посочван, когато публикацията отново се използва публично", посочва Петлешков.

Петлешков настоява за пълните факти

Той твърди още, че по време на съдебното заседание както Илиян Филипов, така и Боснешки са отрекли да са автори на въпросните публикации, след което те са били премахнати от профилите им. Още: Прокуратурата повдигна обвинение за убийството на Илиян Филипов, иска постоянен арест за Славчо Мегеров

"Не приемам името ми да бъде използвано за внушения около убийството на Илиян Филипов", заявява Петлешков.

Той призовава медиите, които поставят стария конфликт в контекста на убийството, да представят всички съществени обстоятелства и да не правят внушения без доказателства.

"Обективността изисква всички съществени обстоятелства да бъдат посочени, за да може обществото само да направи своята преценка", се казва още в позицията му.