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Прокуратурата повдигна обвинение за убийството на Илиян Филипов, иска постоянен арест за Славчо Мегеров

02 октомври 2026, 11:43 часа 537 прочитания 0 коментара
Снимка: Стопкадър/ Nova
Прокуратурата повдигна обвинение за убийството на Илиян Филипов, иска постоянен арест за Славчо Мегеров

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняем 51-годишния Славчо Мегеров за показното убийство на 53-годишния бизнесмен Илиян Филипов, извършено на 30 септември в града под тепетата. Престъплението е квалифицирано като предумишлено убийство. ОЩЕ: Славчо Мегеров е част от криминалния контингент на Пловдив: Бивш главсек от властта познава убиеца на Илиян Филипов

Според събраните до момента доказателства стрелбата е станала около 1:00 часа през нощта в жилищна кооперация в Пловдив. Славчо Мегеров е прострелял познатия си Филипов с огнестрелно оръжие. На тел. 112 е подаден сигнал, а пристигналите на място полицейски и медицински екипи само са констатирали смъртта на мъжа. Основната версия, по която се работи, е личен мотив, свързан с неуредени финансови отношения между двамата.

Разследването се води активно и всеобхватно. До момента са извършени множество огледи на местопроизшествия, имоти, сгради и автомобили, иззети са веществени доказателства и са назначени експертизи. От държавното обвинение посочват, че се работи по различни версии, включително за евентуална съпричастност и на други лица към тежкото престъпление.

На 4 октомври (неделя) Окръжна прокуратура – Пловдив ще внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия.

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убийство Илиян Филипов Славчо Мегеров
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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