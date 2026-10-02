Прокуратурата повдигна обвинение за убийството на Илиян Филипов, иска постоянен арест за Славчо Мегеров

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняем 51-годишния Славчо Мегеров за показното убийство на 53-годишния бизнесмен Илиян Филипов, извършено на 30 септември в града под тепетата. Престъплението е квалифицирано като предумишлено убийство. ОЩЕ: Славчо Мегеров е част от криминалния контингент на Пловдив: Бивш главсек от властта познава убиеца на Илиян Филипов

Според събраните до момента доказателства стрелбата е станала около 1:00 часа през нощта в жилищна кооперация в Пловдив. Славчо Мегеров е прострелял познатия си Филипов с огнестрелно оръжие. На тел. 112 е подаден сигнал, а пристигналите на място полицейски и медицински екипи само са констатирали смъртта на мъжа. Основната версия, по която се работи, е личен мотив, свързан с неуредени финансови отношения между двамата.

Разследването се води активно и всеобхватно. До момента са извършени множество огледи на местопроизшествия, имоти, сгради и автомобили, иззети са веществени доказателства и са назначени експертизи. От държавното обвинение посочват, че се работи по различни версии, включително за евентуална съпричастност и на други лица към тежкото престъпление.

На 4 октомври (неделя) Окръжна прокуратура – Пловдив ще внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия.