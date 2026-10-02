"Всяко твърдение по мой адрес е невярно": Иван Петлешков проговори след убийството на Илиян Филипов

Считам, че не е нужно да посоча всеки конкретен факт, който оспорвам, предвид това, че всяко едно твърдение по мой адрес, е невярно. Това заявява Иван Петлешков в своето право на отговор до Нова телевиия. Той упражнява правото си във връзка с многократното обсъждане на името му и индиректното му обвързване с внушения след убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив – подход, който според него няма място в професионалното отразяване.

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Петлешков посочва, че името му е било въведено в контекста на тежкото престъпление, без да съществува каквато и да било установена фактическа връзка с него.

Той допълва, че по време на интервщ в сутрепния блок на телевизията с журналистите Димитър Стоянов и Станимир Кронев, фокусът отново е бил насочен към неговата личност и са били коментирани неверни обстоятелства. Във връзка с това Петлешков уточнява, че със Стоянов имат стари съдебни спорове, а самият журналист наскоро е признал публично в социалните мрежи, че отношението му към него е лично заради потърсени по съдебен ред права.

В позицията си той подчертава съществен пропуск в ефир – че използваният като повод материал от Илиян Филипов има ясна съдебна развръзка. "Районният съд в Пловдив постанови решение по заведено от мен дело, с което Илиян Филипов бе признат за виновен за клевета", категоричен е Петлешков.

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В края на писмото си той припомня и отговора на вътрешния министър Иван Демерджиев от парламентарния контрол на 1 октомври, според който Илиян Филипов никога не е подавал сигнал или жалба срещу него в МВР или прокуратурата. Петлешков изрично уточнява, че към него не е имало насрещни съдебни искове от бизнесмена, а единственото съдебно решение по техните отношения е било осъдително именно срещу покойния Филипов за клевета.