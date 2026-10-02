22 души са задържани при акция срещу трафика на мигранти

22 български и чуждестранни граждани са задържани за 24 часа при специализирана полицейска операция срещу организирана престъпна група, занимавала се с трафик на нелегални мигранти. Седем от задържаните са привлечени към наказателна отговорност, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

Акцията е проведена на територията на София и Софийска област и е била насочена към установяване и задържане на участници в канал за превеждане на мигранти от Турция през България към държави от Европейския съюз.

Четири жилища са използвани за укриване на мигранти

При операцията са установени четири жилища в София, използвани за настаняване и укриване на нелегални мигранти. По данни на МВР сред тях има граждани основно на Иран, Сирия и Ирак. Още: Разбиха група за трафик на мигранти, петима са задържани (СНИМКИ)

След престоя си в България мигрантите е трябвало да продължат към Румъния.

При претърсванията са открити и иззети вещи и предмети, свързани с предполагаемата престъпна дейност. Сред тях са мобилни телефони, множество български и чуждестранни SIM карти, договори за наем на апартаменти и регистрационни карти на чужденци.

Разследването по случая продължава.