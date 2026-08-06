Пожарът край магистрала "Тракия" се разраства, два военни хеликоптера помагат в гасенето (ВИДЕО)

Пожарът, избухнал по-рано днес край магистрала "Тракия" на 69-ия км при отбивката за Велинград в посока Бургас, се разраства. Огънят са разпространява изключително бързо, заради което се наложи затварянето на важната пътна артерия. Засегнати са сухи треви, храсти, лозови масиви и дъбова гора. В гасенето освен огнеборците се включиха седем екипа на Южноцентралното държавно предприятие (ЮЦДП). На терен работят два екипа от ТП ДГС – Пазарджик, както и по един екип от ТП ДГС – Пловдив, ТП ДГС – Пещера, ТП ДГС – Ракитово, ТП ДЛС „Тракия“ и Централното управление на ЮЦДП – Смолян.

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Военен хеликоптер AS 532 AL Cougar с екипаж от 24-та авиационна база също влезе в битка с огнената стихия. Машината е излетяла в 15:28 ч. и подпомага гасенето от въздуха. Малко-по късно в борбата с пламъците се включи и втори хеликоптер.

„Цялата магистрала "Тракия" в двете посоки е затворена, използват се обходни маршрути през пътен възел Мирово. Екипи на областна дирекция отбиват движението там. Другата отбивка е през пътен възел Гелеменово", заяви пред БНТ говорителят на ОД МВР Пазарджик Мирослав Стоянов.

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Заради промените в трафика "Момин проход" е буквално парализиран. Десетки тирове и стотици изнервени шофьори се опитват да преминат през участъка, а задръстването е километрично. На отбивката за Ихтиман целият трафик слиза от магистралата и се насочва към Костенец и Белово, след което преди Пазарджик отново се връща на автомагистрала „Тракия“. Това е обходният маршрут, по който пътуващите заобикалят пожара, предава БНТ. Полицейски патрули постоянно следят аварийната лента на автомагистралата, за да остане тя свободна, тъй като е необходима за противопожарните екипи, които работят на място, както и за автомобилите на спешна помощ.