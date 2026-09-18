Ваня Стефанова поиска от ДАНС пълна справка на сигналите, които Пламен Тончев изнесе пред МС

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова изпрати днес, 18 септември 2026 г., писмо до председателя на ДАНС Пламен Тончев с искане да бъде предоставена пълната справка с данните, представени на брифинг в Министерски съвет. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет. Ще бъдат разпоредени незабавни действия на прокурори от Върховна касационна прокуратура за проверка на хода на работата по сигналите и за оказване, при необходимост, на методическа помощ на наблюдаващите прокурори. От административните ръководители на компетентните прокуратури ще се изиска информация за всички посочени преписки и досъдебни производства. Още: Борбата с корупцията: Много работим, казва вицепремиер на Радев и даде примери за несвършена работа

Ако има доказателства, ще има и наказателна отговорност

След анализ на получените данни ще бъдат предприети всички действия в рамките на законовата компетентност за осигуряване на ефективно, обективно и срочно разследване. При наличие на достатъчно доказателства за извършено престъпление ще се предприемат действия за ангажиране на наказателната отговорност на лицата, за които са налице законовите предпоставки.

Снимка ДАНС

Още: След съмнения за корупция: Бивш полковник е отстранен от Министерство на отбраната Прокуратурата на Република България ще продължи взаимодействието с компетентните органи в противодействието на корупцията, при спазване на закона, независимостта на прокурорите, правата на гражданите и изискванията за пълно, всестранно и обективно изясняване на обстоятелствата по всеки случай. Това се казва в съобщението на прокуратурата.

Призивът на ДАНС

Припомняме, че на брифинг в МС днес председателят на ДАНС призова прокуратурата да заработи: "Ще си позволя да отправя призив към компетентните органи и се надявам прокуратурата, декларирайки взаимодействие и готовност за работа с правоохранителните органи, да даде отговори и да предприеме бързи действия по тези проблеми, които ДАНС е изпратила в прокуратурата." Още: ДАНС призова прокуратурата да работи: Ето колко сигнала за корупция и злоупотреби чакат отговор Това каза Тонев и представи списък с конкретни сигнали, които засягат няколко министерства - Министерството на регионалното развитие, където е Агенция "Пътна инфраструктура", Министерството на транспорта, където е НКЖИ, Министерството на икономиката, където са ДКК, и Министерството на здравеопазването с бюджет над 5,5 млрд. евро. "В тези министерства са извършвани сериозни злоупотреби и работим в момента. Когато сме готови, ще дадем отново информация и след това материалите ще бъдат изпратени в прокуратурата", заяви шефът на ДАНС. Списъкът с изнесените от него сигнали можете да видите ТУК. Още: Борисов на съд в България заради Божков и "Магнитски"? Прогноза от депутат номер едно на Румен Радев (ВИДЕО)