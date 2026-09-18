Осъдената полицайка Симона Радева поиска възобновяване на делото за укриването на Семерджиев

Бившият полицай Симона Радева поиска възобновяване на наказателно дело срещу нея и връщане за ново разглеждане от съда, както и спиране на изпълнение на наказание "лишаване от свобода". Софийският апелативен съд ще се произнесе в срок по искането й. Радева беше осъдена на три години и шест месеца затвор за укривателството на Георги Семерджиев след тежката катастрофа с две жертви на 5 юли 2022 г.

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Пред съда днес Радева поиска намаляване на наказанието и замяната му с условно. "Имам малко дете, което има нужда от мен", каза тя.

Адвокатите ѝ Ивайло Найденов и Марио Найденов посочиха пред съда, че по делото има процесуални нарушения, като беше отбелязано, че присъдата се базира на предположения.

Според прокуратурата искането за възобновяване на делото е неоснователно.

Семерджиев беше осъден на 20 години затвор за катастрофата. Пред съда той отговаря за общо 5 обвинения. Сред тях – причиняването на фаталната катастрофа, шофиране след употреба на наркотици и използване на фалшива шофьорска книжка.