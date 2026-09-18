ДАНС призова прокуратурата да работи: Ето колко сигнала за корупция и злоупотреби чакат отговор

"Ще си позволя да отправя призив към компетентните органи и се надявам прокуратурата, декларирайки взаимодействие и готовност за работа с правоохранителните органи, да даде отговори и да предприеме бързи действия по тези проблеми, които ДАНС е изпратила в прокуратурата." Този призив отправи председателят на ДАНС Пламен Тончев по време на брифинг в Министерския съвет във връзка с предприетите от институциите действия срещу корупцията.

От думите му стана ясно, че усилията на ДАНС и МВР са насочени към няколко министерства - Министерството на регионалното развитие, където е Агенция "Пътна инфраструктура", Министерството на транспорта, където е НКЖИ, Министерството на икономиката, където са ДКК, и Министерството на здравеопазването с бюджет над 5,5 млрд. евро.

"В тези министерства са извършвани сериозни злоупотреби и работим в момента. Когато сме готови, ще дадем отново информация и след това материалите ще бъдат изпратени в прокуратурата", заяви шефът на ДАНС.

Сигналите, които чакат отговор

Пламен Тончев цитира конкретни дела за последните две години, по които се чака конкретен отговор. Става въпрос за сигнали, изпратени от ДАНС до компетентните органи, по които няма развитие. ОЩЕ: ДАНС е подала сигнал за педофилия по случая "Петрохан" още през януари 2025 г.

"Призовавам да се възлагат бързи последващи действия, за да може да извършваме проверки, да документираме тези злоупотреби и да докажем или да отхвърлим нашите твърдения и там, където се установи виновно положение - делата да влязат в съдебна фаза", призова още Тончев.

Сигналите:

От ДАНС е изпратен материал, който касае концесионен договор за добив на въглища от находище "Източномаришки въглищен басейн" между Министерския съвет и "Мини Марица - Изток". Няма информация за последващи действия.

Сигнал, изпратен до ВКС, който касае проведени мероприятия във връзка с постъпил сигнал в агенцията на ISBG - едно от дружествата, които изграждаха междусистемната газова връзка.

Сигнал и до Европейската прокуратура относно извършен анализ на информация за обществени поръчки с възложител ЕСО, ЕАД, във връзка с установени закононарушения при разходване на европейски средства. Липсва информация за последващи действия.

Сигнал до Европейската прокуратура за придобити и относими данни към обществени поръчки, свързани с разширението на газохранилище "Чирен". Липсва информация за последващи действия.

Сигнал до ВКП относно извършена проверка на получена информация за дейността на дружеството "Екопартърс" по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

Сигнал до прокуратурата относно извършена проверка за неправомерни действия от изпълнителния директор на "Мини Марица Изток", ЕАД. Извършени действия с цел набавяне на облаги на частни дружества за сметка на увеличаване на загубите на дружествата.

Сигнал до прокуратурата относно извършена проверка по получени данни за извършени закононарушения в дейността по оползотворяване на отпадъци, осъществявана на територията на Столична община.

Сигнал за констатирани от Столичното предприятие за третиране на отпадъци нарушения, свързани с управление на отпадъци от лечебните заведения.

Сигнал до прокуратурата относно наличие на обстоятелства за извършени нерегламентирани дейности от страна на ръководен служител на държавното предприятие НКЖИ по отношение на сключен договор.

Сигнал до прокуратурата по данни за съставяне на документи с невярно съдържание във връзка с изпълнението на проект "Лот 32, път II-23 Русе - Карнобат". Няма данни за развитие по случая.

Сигнал до прокуратурата относно констатирани проблеми при управлението и разходването на "Български пощи" ЕАД.

Сигнал до прокуратурата относно придобита информация за сключване на неизгоден договор от страна на държавен служител на "БДЖ - Товарни превози". Няма данни за развитие по случая.

Сигнал относно длъжностни престъпления от ръководен служител на НКЖИ. Няма данни за развитие по случая.

Сигнал до прокуратурата относно придобита информация за нарушение при изпълнението на договор за модернизация на 15 броя пътнически вагони, собственост на "БДЖ Пътнически превози", и от вагонен завод "Интерком", град Дряново. Няма данни за развитие по случая.

Сигнал относно нарушение при разходване на публични финансови средства по сключени договори между Столична община и общинско дружество "Софекострой". Също няма данни за развитие.

Сигнал относно придобити данни за евентуални нарушения в дейността на Национална компания "Индустриални зони".

Сигнал относно постъпила информация, подадена от директора на Националното тол управление, съдържаща твърдения за неправомерно анулирани нарушения за незаконно платени пътни такси в електронната система за събиране на пътни такси от външни лица, които са осъществили нерегламентиран достъп до системата посредством откраднато оборудване, собственост на Националното тол управление.

Придобита информация за нарушение от страна на заместник-председателя на УС на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

Сигнал за сключване на неизгоден договор от страна на "Съобщително строителство и възстановяване" ЕАД, касаещ надграждане и развитие на държавния и хибриден частен облак за нуждите на електронното управление по ОП "Добро управление", "Проектиране и изграждане на инженерна инфраструктура на Център за възстановяване".

Сигнал относно придобита информация за евентуално извършени нерегламентирани дейности от страна на член на УС на държавното предприятие НКЖИ.

Сигнал относно наличие на обстоятелства за евентуално извършени нерегламентирани дейности от страна на ръководен служител на НКЖИ, касаещ генералния директор на предприятието и възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на охранителни услуги със сигнална охранителна техника и реакция с автопатрули на обекти, собственост на НКЖИ".

Сигнал относно незаконосъобразни действия на служители от УМБАЛ "Царица Йоана" - незаконен паралелен износ на лекарствени средства за онкологични и хематологични заболявания.

Сигнал относно установена организирана престъпна група, която извършва нарушения при отклоняване на легалната верига на доставки в страната на големи количества лекарства, които чрез така наречения паралелен износ са изнасяни на завишени цени.

Сигнал до Европейската прокуратура - опит за измама с европейски средства при проведена от Министерството на земеделието централизирана обществена поръчка за закупуване на медицинска апаратура, при която са констатирани манипулации на техническите спецификации на апаратурата с цел облагодетелстване на частни икономически интереси. Касаят средства по оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Сигнал до главния прокурор, касаещ действия на Изпълнителната агенция по лекарствата по отношение на нарушения при верификацията на медикаменти.

Сигнал, подаден от директора на БАБХ за значително забавяне на обявяването на обществена поръчка за доставка на ваксина и извършване на ваксинацията срещу заболяванията "заразен нодуларен дерматит" и "син език" по животните.

Сигнал, касаещ засечени лица за злоупотреби с лекарствени продукти, юридически и физически лица, като се източва бюджетът на НЗОК в особено големи размери.

Сигнал, изпратен до главния прокурор за придобита информация във връзка с получен сигнал в ДАНС по отношение на преустановена дейност по сключени договори за обезвреждане на мъртви животни. Възложител: БАБХ.

Придобити данни за неправомерно усвояване на средства от ДФ "Земеделие".

Сигнал до Европейската прокуратура относно придобити данни за потенциални злоупотреби с европейски средства при реализиране на проект "Център по компетентност по мехатроника и чисти технологии", реализиран от БАН и финансиран по програма на ЕС.

Сигнал относно противоправни деяния, извършени от служители на Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ "Климент Охридски".

Сигнал относно потенциални злоупотреби при разходване на средства от държавния бюджет при Института по механика при БАН във връзка с изграждане на Център по мехатроника и чисти технологии.