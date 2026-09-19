Кървава драма в Разложко: 76-годишна жена е убита, а мъж е тежко ранен след семеен скандал

Трагичен инцидент помрачи село Бачево, община Разлог. След ожесточен конфликт с техен 72-годишен роднина, 76-годишна жена е загубила живота си, а връстникът ѝ е настанен в болница с тежки наранявания.

Сигналът за намерените в безпомощно състояние хора в двора на частен имот е подаден вчера около 10:30 часа. Пристигналите на място екипи на полицията са установили, че двамата възрастни са станали жертва на брутално нападение.

Детайли за трагедията

Според първоначалната информация на разследващите, инцидентът е възникнал вечерта на 18 септември. Между 76-годишните мъж и жена и техния 72-годишен роднина е избухнал скандал, който бързо е ескалирал във физическо насилие. По непотвърдени данни нападателят е използвал тъп предмет, за да нанесе удари на жертвите си.

Вследствие на тежките травми жената е починала на място. Пострадалият мъж е бил транспортиран по спешност в МБАЛ „Д-р Асен Велев“ в Разлог, където е настанен за лечение под лекарско наблюдение.

Разследването продължава

Извършителят на деянието – 72-годишният роднина на жертвите, е задържан от органите на реда веднага след разкриване на случая.

Към момента районът на инцидента остава отцепен, а разследващите екипи извършват огледи, за да установят точните причини, довели до фаталната развръзка. Работата по случая се води под надзора на Окръжната прокуратура в Благоевград, като предстои повдигане на обвинения след изясняване на всички обстоятелства около скандала, предава БТА.

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