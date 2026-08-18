Жена пламна на бензиностанция в Плевен заради запалена цигара (СНИМКА)

Жена е пламнала, след като е тръгнала да пали цигара докато зарежда автомобила си с газ на бензиностанция в Плевен. Сигнал за инцидента е постъпил в оперативния център на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Плевен в 07:49 часа, съобщи за БТА директорът комисар Станислав Атанасов. Пожарът е обхванал купето и целия автомобил, а вътре е имало двама души – шофьор и пътничка.

Установено е, че са зареждали газ на бензиностанцията като при излизането жената пали цигара, което предизвиква запалването в обема на автомобила. Нанесени са сериозни щети на автомобила, допълни комисар Атанасов.

От УМБАЛ "Д-р Георги Странски" написаха в своята Facebook страница, че бързата реакция и отличната координация при инцидента са били налице и всички специалисти са работили в името на живота и здравето на пациентката.

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Бързина, добра огранизация и координирани действия

"Днес, в критична ситуация, екипите на УМБАЛ "Д-р Георги Странски" – Плевен, системата за спешна медицинска помощ по въздух (HEMS) и ЦСМП - Плевен показаха колко важни са бързината, добрата организация и координираните действия, когато всяка минута е решаваща.

След тежкия инцидент тази сутрин на бензиностанция в Плевен, пациентка с 65% изгаряния на тялото беше незабавно приета и обработена в болницата от мултидисциплинарен екип – специалисти от Мултипрофилното спешно отделение, анестезиолози и пластични хирурзи.

След оказаната спешна медицинска помощ и стабилизиране на пациентката беше организирана спешна евакуация по въздух до УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" в София, където тя да продължи лечението си в специализирана структура.

За бързата организация и реализиране на въздушния транспорт принос има д-р Ани Александрова, началник на Мултипрофилно спешно отделение в нашата болница и координатор на HEMS за област Плевен, която своевременно подава сигнала и координира действията по транспортирането.

Този случай е поредното доказателство за значението на системата за спешна помощ по въздух, която скъсява времето за реакция и осигурява възможност пациентите в критично състояние от цяла Северна България да достигнат възможно най-бързо до високоспециализирана медицинска помощ.

Благодарим на всички медицински специалисти и екипи, които в тази трудна ситуация действаха професионално, бързо и с обща цел – в интерес на пациента и неговия шанс за успешно лечение.

Пожелаваме на пациентката сила и успешно възстановяване!", се казва в съобщението на УМБАЛ "Д-р Георги Странски" – Плевен.