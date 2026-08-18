Нова серия "Магнитски": Божков говори за Борисов - спрях да плащам и имаше опит да ме отвлекат

Съгласно протокола ("per the record"), в края на 2019 година Бойко Борисов (тогава премиер на България) и Владислав Горанов (финансов министър на България по това време) са се обаждали на Васил Божков, за "да го питат защо плащанията "ще помагаш" (цитат от Борисов) са спрели. След като той (бел. ред. - Божков) им заявява, че повече не смята да плаща, практически светкавично срещу него се активират наказателно преследване, национализация и други мерки. Какви са тези доказателства и съдържат ли се в хилядите страници документи и записи, които Божков е предоставил на OFAC според неговия адвокат, засега не е публично оповестено". Това е най-съществената част от нова публикация на разследващия сайт Bird.bg в страницата му във Facebook - ОЩЕ: Бойко Борисов отговори за изнесен от Bird документ от САЩ, че е взел подкуп от Васил Божков

Казаното касае заведеното от Васил Божков дело в САЩ, с което той иска да му бъдат свалени санкциите по закона "Магнитски". Накратко, Божков твърди, че е бил принуден от Борисов и Горанов да им плаща, за да не бъде атакуван, а не че им е плащал защото такъв е мирогледът му. А по делото е заведен нов документ - на 14 август, като той е отговор от Божков и твърденията, че Борисов и Горанов му се обадили защо спрял да им плаща са негови - вижте хронологията на всички документи дотук по делото в системата за федералните дела в САЩ Pacer Monitor - ТУК!

В откъса на документа, който сега вече е разпространен от Bird.bg и в българското Facebook пространство, Божков казва, че като спрял да плаща, станал обект на "преследване от прокуратурата, национализация и опит за отвличане. В същия откъс се добавя, че по-късно прокуратурата отворила "изнудваческо дело" срещу Борисов и Горанов, "произтичащo от същия този начин на поведение - факт, увековечен в протокола на OFAC".

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Историята на делото

От есента на миналата година Васил Божков води интензивна битка във федералния съд във Вашингтон, Окръг Колумбия, срещу финансовото министерство на САЩ за сваляне на санкциите за корупция по глобалния закон "Магнитски". Делото е заведено през октомври 2025 г. Делото се нарича "Божков срещу Смит" - става въпрос за директора на Службата за контрол на чуждестранните активи Брадли Смит. През юни 2021 г. САЩ, чрез OFAC, санкционираха Васил Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков. Санкционирани бяха и дружествата, притежавани или контролирани от тези лица.

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Американската администрация посочваше, че според разследването на българската прокуратура Божков e плащал по 10 000 лева на ден на тогавашния председател на ДКХ Мария Филипова за отнемане на лицензи на конкурентни дружества. Самата Филипова свидетелства за това пред съда, а сега този детайл е един от водещите аргументи на OFAC по делото в САЩ.

Какво стана по делото до този момент, преди новите твърдения на Божков - НАУЧЕТЕ: Накъде за Васил Божков със санкциите "Магнитски": Картината на документите в съда в САЩ (ВИДЕО)

Източник: Bird.bg