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Мъж намери смъртта си в центъра на София

18 август 2026, 16:48 часа 1199 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Мъж намери смъртта си в центъра на София

63-годишен мъж е починал на площад "Македония" в София. Според информациите, около 13 часа мъжът се строполил на земята без видима причина. На мястото на инцидента пристигнали полицаи, а районът около тялото е бил обезопасен, казаха от СДВР. Подобна процедура - с пристигане на униформени, е стандартна и задължителна при смърт на публично място.

До този момент не е ясно от какво е починал мъжът. Според информация на "24 часа" той е бил онкоболен, но не е уточнено дали ракът е директната причина за смъртта, но няма информация да е настъпила заради насилие или катастрофа.

Инцидент в Плевен

Припомняме, че по-рано днес жена е пламнала, след като е тръгнала да пали цигара докато зарежда автомобила си с газ на бензиностанция в Плевен. Сигнал за инцидента е постъпил в оперативния център на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Плевен в 07:49 часа, съобщи за БТА директорът комисар Станислав Атанасов. Пожарът е обхванал купето и целия автомобил, а вътре е имало двама души – шофьор и пътничка. Още: Жена пламна на бензиностанция в Плевен заради запалена цигара (СНИМКА)

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София инцидент смърт площад Македония
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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