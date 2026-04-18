Минимални количества водят до смърт: СДВР е задържала над 10 кг фентанил от началото на годината

Над 10 кг фентанил е задържан на територията на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) от началото на годината, съобщиха за БТА от полицията. Към момента се водят пет разследвания и са задържани петима души за разпространение, гласи информацията на телеграфната агенция. От СДВР уточняват, че това количество фентанил се равнява на около 40 000 дози, като една доза е средно 0,25 грама. Средната цена за грам - или за четири дози - е 50 евро, допълват от полицията.

Още: Държавата официално призна, че губи битката с новите наркотици

Какво трябва да знаем за фентанила?

Фентанилът е мощен синтетичен опиоид, който има подобен ефект на естествените опиати (напр. морфин). В медицината се използва като силно обезболяващо чрез инжектиране, назален спрей или таблетка. Като наркотик, фентанилът е с изключително висок риск от предозиране и дори минимални количества могат да доведат до смърт. Многократно по-силен е от хероина и морфина, до настъпване на действието му има много по-кратко време. Предозирането с фентанил настъпва бързо, често без време за реакция.

Още: България най-после започва работа по осигуряване на антидот за свръхдоза с опиоиди

Според говорителя на Софийската районна прокуратура прокурор Николай Николаев все повече хероинът бива заместван от фентанила, тъй като последният е леснодостъпен. В последните няколко месеца се наблюдава „експлозия“ на наркотични вещества, като се намираме на година-две от „зомби апокалипсис“, подобен на този, който се вижда в социалните мрежи, каза Николаев в началото на месеца.

Той обясни, че фентанилът е в „Списък 2“, което означава, че има приложение и в медицината, но предупреди, че концентрацията му е толкова висока, че в малки дози е възможно да убие човек.

Още: Фентанилът в България взима още и още жертви: Няма антидот, институциите бездействат, смъртта е по улиците