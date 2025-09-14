Войната в Украйна:

Пореден тежък инцидент: 4-годишно дете пострада в катастрофа на магистрала "Хемус"

14 септември 2025, 20:11 часа 340 прочитания 0 коментара
Пореден тежък инцидент: 4-годишно дете пострада в катастрофа на магистрала "Хемус"

Петима души, сред които и 4-годишно дете, пострадаха при катастрофа на автомагистрала „Хемус“, съобщиха днес от областната дирекция на полицията във Варна. Лек автомобил "Ламборгини" настигнал и блъснал две други коли. По първоначални данни шофьорът е загубил контрол. Колата се завъртяла и блъснала другите участници в движението. Всички пострадали са откарани за преглед. Детето и майка му са с фрактури. Състоянието на останалите все още не е съобщено.

Още: Тежък инцидент затвори Прохода на републиката, двама са загинали

Шофьорът, предизвикал произшествието, е на 56 години. Направените му тестове за алкохол и наркотици са отрицателни, пише БТА.

Последният тежък пътен инцидент във Варненско беше в края на август. Тогава мъж на 25 г. загина, след като навлезе с колата си в насрещното и се блъсна в друг автомобил.

Черна серия

Това е поредна катастрофа днес. По-рано двама души загинаха при пътен инцидент в Прохода на републиката. Преди това пък двама шофьори пострадаха при катастрофа в София. 

Още: Автобус на градския транспорт и кола се блъснаха в София, има пострадали

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Хемус катастрофа пострадало дете
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес