Пребил приятелката си на спирка в София: Мъж отива на съд

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 37-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на жената, с която живее във фактическо съжителство. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет.

На 10.01.2026 г. около 13,50 часа на спирка на градския транспорт в ж.к. „Левски В“, в гр. София, обвиняемият И.С. хванал с ръце за врата М.Б., като се опитвал да я души и след това я ударил с глава в челото. Вследствие на удара й нанесъл лека телесна повреда. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл.131, ал.1, т.5а, вр. чл. 130, ал.2 от НК, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“.

С постановление на прокурор И.С. е задържан за срок до 72 часа.

