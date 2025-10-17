При взрив на газова бутилка: Пострада възрастна жена

Газова бутилка избухна в жилище в Пловдив, съобщиха от пресцентъра на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", цитирани от БТА. При инцидента е пострадала 73-годишна жена, която е с изгаряния на ръцете. В жилището не е имало последващо горене, посоиха от пожарата. На мястото е бил изпратен един екип.

Газовата бутилка е била използвана на терасата на жилището, което се намира на ул. "Богомил". Сигналът е получен след 7:00 часа сутринта.

От пожарната посочиха, че газовите бутилки, макар и предпочитани от възрастните хора заради по-ниската цена на енергията, крият сериозни рискове при неправилна употреба или лошо съхранение.

