Кабинетът "Радев":

Просто си взимал пенсията: Разкриха ТЕЛК измама за 34 000 евро

03 юни 2026, 10:05 часа 901 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Просто си взимал пенсията: Разкриха ТЕЛК измама за 34 000 евро

Досъдебно производство за документна измама по чл.212, ал.1 във връзка с чл.26 от НК е образувано в ОДМВР-Разград на 2 юни. Това съобщават от полицията в града.

В хода на проведени оперативни действия служители на сектор “Противодействие на икономическата престъпност“ са установили данни, че 68-годишен мъж от град Цар Калоян е получил без правно основание 34 000 евро (67904 лв).

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Средствата били под формата на лична пенсия за инвалидност като е използвано неистинско експертно решение на ТЕЛК в периода от май 2005 година до сега. Материалите по случая са докладвани по установения ред в Районна прокуратура – Разград.

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Документна измама ТЕЛК досъдебно производство инвалидна пенсия
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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