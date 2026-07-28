Лежала в затвора, с опит в кражбите: Жена опита да ограби аптека в Ямбол, но "желязна" аптекарка я спря

Жена с богато криминално минало и лежала в затвора се опитала да ограби аптека в Ямбол, но непреклонната съпротива на служителката на аптеката е предотвратила извършването на престъпление.

Случаят е от петък вечерта, но полицията съобщи за него сега

Става въпрос за жена на 38 години от гр Ямбол, съобщи Дойчин Дойчев, окръжен прокурор.

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"Жена на 38 години от гр Ямбол, на 24 юли, около 18:00 часа, се приближава до служителката в аптеката и с първоначално спокоен тон заявява, че иска парите от оборота, получава отказ, след което вече с по-агресивен тон заявява, че това е обир и иска парите, като в този момент посяга да вземе телефона на служителката. След нов отказ бърка в дамската си чанта и вади малък пистолет, който в последствие е установено като газов и го насочва към служителката", заяви Дойчев.

След нов отказ, в яда си нападателката започва да удря по преградното стъкло на гишето, което се чупи. Служителката на аптиката обаче запазва непреклонно самообладание и се насочва към нападателката. В този момент тя напуска аптеката.

Подаден е сигнал на 112 и полицията бързо установява извършителката, като органите на реда я откриват в дома й. Тя признава за всичко.

Оказва се, че жената е с богато криминално минало, осъждана многократно за жби и други неща, а наскоро е излязла от затвора. Сега има опасност отново да се върне зад решетките.

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В аптеката е имало около 300 евро оборот.

Впечатляващата реакция на служителката според Дойчев вероятно се дължи на богат житейски опит и това й е помогнало да запази самообладание.