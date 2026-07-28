Спорт:

Лежала в затвора, с опит в кражбите: Жена опита да ограби аптека в Ямбол, но "желязна" аптекарка я спря

28 юли 2026, 7:36 часа 355 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Лежала в затвора, с опит в кражбите: Жена опита да ограби аптека в Ямбол, но "желязна" аптекарка я спря

Жена с богато криминално минало и лежала в затвора се опитала да ограби аптека в Ямбол, но непреклонната съпротива на служителката на аптеката е предотвратила извършването на престъпление.

Случаят е от петък вечерта, но полицията съобщи за него сега

Става въпрос за жена на 38 години от гр Ямбол, съобщи Дойчин Дойчев, окръжен прокурор.

Още: 18 общини в България са без аптека

"Жена на 38 години от гр Ямбол, на 24 юли, около 18:00 часа, се приближава до служителката в аптеката и с първоначално спокоен тон заявява, че иска парите от оборота, получава отказ, след което вече с по-агресивен тон заявява, че това е обир и иска парите, като в този момент посяга да вземе телефона на служителката. След нов отказ бърка в дамската си чанта и вади малък пистолет, който в последствие е установено като газов и го насочва към служителката", заяви Дойчев.

След нов отказ, в яда си нападателката започва да удря по преградното стъкло на гишето, което се чупи. Служителката на аптиката обаче запазва непреклонно самообладание и се насочва към нападателката. В този момент тя напуска аптеката.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Подаден е сигнал на 112 и полицията бързо установява извършителката, като органите на реда я откриват в дома й. Тя признава за всичко.

Оказва се, че жената е с богато криминално минало, осъждана многократно за жби и други неща, а наскоро е излязла от затвора. Сега има опасност отново да се върне зад решетките.

Още: Аптеки съобщават за проблеми с отпускането на лекарства по Здравна каса

В аптеката е имало около 300 евро оборот.

Впечатляващата реакция на служителката според Дойчев вероятно се дължи на богат житейски опит и това й е помогнало да запази самообладание.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Аптека Обир грабеж на аптека
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес