Започва дело срещу двама обвинени в убийство полицаи

Започна разглеждането по същество на делото срещу двамата полицейски служители от Казанлък, обвинени в умишленото убийство на 47-годишния Даниел Кискинов. Делото се гледа днес в Окръжния съд на Стара Загора.

Прокуратурата повдигна най-тежките възможни обвинения според Наказателния кодекс на двамата полицаи - 27-годишния Борис Тодоров и 36-годишния Димитър Иванов.

Те са обвинени в умишлено убийство, извършено при изпълнение на служебните им задължения, по особено мъчителен начин и с особена жестокост.

Ако бъдат признати за виновни, ги грози наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

Пред журналисти прокурор Митко Игнатов очерта тежестта на обвинението.

„Обвиненията са възможно най-тежките по нашия Наказателен кодекс за умишлено убийство от длъжностно лице, в случая от полицейски орган при изпълнение на служебните му задължения, и убийство, извършено по особено жесток начин и особено мъчително за жертвата", каза прокурорът, цитиран от БГНЕС.

Делото продължава с разпит на свидетели.

Даниел Кискинов от Казанлък почина на 26 февруари 2025 г., след като според обвинението е бил бит и задържан от полицаите. Униформените са реагирали на сигнал за откраднат велосипед.

