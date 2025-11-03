Радев може и да си върне сружбите, Конституционният съд се зае

По искане на депутати от 51-вото Народно събрание Конституционният съд (КС) образува дело за обявяване за противоконституционни приетите от Народното събрание промени в закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). С тях председателят на агенцията ще се избира от парламента по предложение на Министерския съвет. Докладчик по делото е съдия Сашо Пенов, става ясно от интернет страницата на съда.

Досега председател се назначаваше с указ на президента. Румен Радев наложи вето върху текстовете, което беше преодоляно от мнозинството в Народното събрание.

При внасяне на жалбата в КС от „Възраждане“ уточниха, че законът е противоконституционен, противоречи на разделението на властите, на ролята на президентската институция като балансьор между властите.

Под искането до КС са се подписали общо 59 народни представители. Освен от „Възраждане“, подписи са сложили трима депутати от „Продължаваме промяната“, 13 - от „Алианс за права и свободи“ и парламентарната група на „Величие “.

Отхвърленото вето и другите спорни закони

Припомняме, че на 23 октомври мнозинството в парламента отхвърли ветото на президента, наложено на промените в закона.

Снимка БГНЕС

Оспорваните промени в закона за ДАНС са част от по-мащабната реформа, чрез която управляващите прехвърлиха контрола върху трите ключови служби за сигурност – ДАНС, Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) и Държавна агенция "Технически операции" (ДАТО) – от президента към парламента.

След преодоляването на президентското вето, парламентът прие и процедурните правила за избор на председател на ДАНС, с което откри и самата процедура.

Министерският съвет разполага със седем дни да предложи кандидат, а изборът ще бъде направен в пленарната зала. Очакваше се ДАНС да има нов титулярен председател в началото на декември. При наличието обаче на дело в КС, това едва ли ще стане.

"Възраждане" подготвя още две отделни искания до Конституционния съд – срещу промените в законите за Държавна агенция "Разузнаване" и за специалните разузнавателни средства.

