Скоро мнозинството избира нов шеф на ДАНС

Скоро мнозинството в парламента ще избере нов шеф на ДАНС, като това става ясно от решението на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред да приеме процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, изслушването на кандидата в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и процедурата за избирането му от Народното събрание. Разбира се, окончателното решение трябва да бъде прието от пленарна зала, а идеята е след приемането на правилата от пленарна зала Министерски съвет да има 7-дневен срок да направи предложение.

Правилата идват в момент, в който парламентът прехвърли правомощията на президента Румен Радев да назначава шеф на службата със свой указ. Според последните законови изменения това ще се случва с решение на парламента.

Дебатът

Божидар Божанов предположи, че най-вероятно ще има само едно предложение за шеф на ДАТО. "Ресорната комисия, която провежда изслушването мисля, че е абсолтно логично да бъде Комисията за контрол над службите, защото все пак назначаваме шеф на слубжа", смята Божанов.

От своя страна Маноил Манев му отговори, че в правилата пише "предложението", а не "кандидата", като това предложение може да включва и повече имена.

От "Възраждане" предложиха да се счита за ибран този, който получи половината от всички гласове в залата, а не половината от тези, които присъстват в залата.

Предложението според Атанас Атанасов от ДСБ обаче противоречи на Конституцията, като комисията го подложи на гласуване за допустимост и не го разгледа по същество.