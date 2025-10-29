Войната в Украйна:

Скоро мнозинството избира нов шеф на ДАНС

29 октомври 2025, 16:25 часа 201 прочитания 0 коментара
Скоро мнозинството избира нов шеф на ДАНС

Скоро мнозинството в парламента ще избере нов шеф на ДАНС, като това става ясно от решението на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред да приеме процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, изслушването на кандидата в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и процедурата за избирането му от Народното събрание. Разбира се, окончателното решение трябва да бъде прието от пленарна зала, а идеята е след приемането на правилата от пленарна зала Министерски съвет да има 7-дневен срок да направи предложение. 

Правилата идват в момент, в който парламентът прехвърли правомощията на президента Румен Радев да назначава шеф на службата със свой указ. Според последните законови изменения това ще се случва с решение на парламента. ОЩЕ: Борисов опроверга опозицията: Деньо Денев аз съм го пращал в ДАНС (ВИДЕО)

Дебатът

Божидар Божанов предположи, че най-вероятно ще има само едно предложение за шеф на ДАТО. "Ресорната комисия, която провежда изслушването мисля, че е абсолтно логично да бъде Комисията за контрол над службите, защото все пак назначаваме шеф на слубжа", смята Божанов. 

От своя страна Маноил Манев му отговори, че в правилата пише "предложението", а не "кандидата", като това предложение може да включва и повече имена. 

От "Възраждане" предложиха да се счита за ибран този, който получи половината от всички гласове в залата, а не половината от тези, които присъстват в залата. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Предложението според Атанас Атанасов от ДСБ обаче противоречи на Конституцията, като комисията го подложи на гласуване за допустимост и не го разгледа по същество. ОЩЕ: "Навили сте си го на пръста": Рашков се разсърди и напусна дебата за ДАР и ДАТО

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
ДАНС процедурни правила 51 Народно събрание
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес