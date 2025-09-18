Разбиха престъпна група за разпространение на наркотици в Плевен

При специализирана полицейска операция в Плевен е неутрализирана организирана престъпна група за разпространение на наркотици. Петима са задържаните, Окръжна прокуратура е повдигнала обвинения.

Специализирана полицейска операция на ГДБОП със съдействието на служители на ОДМВР - Плевен срещу наркоразпространението е проведена вчера на територията на областния град. В хода ѝ е неутрализирана организирана престъпна група за разпространение на наркотици, задържани са петима.

По време на полицейските действия са претърсени осем помещения и са проверени пет превозни средства. Иззети са метамфетамин и марихуана, парична сума в различна валута, възлизаща на над 70 000 лева, злато, боеприпаси, електронни устройства и документи. По случая е образувано досъдебно производство.

След изтичането на 24-часовата мярка за задържане, на петимата са повдигнати обвинения и с прокурорско постановление са задържани за срок до 72 часа. Работата продължава под надзора на Окръжната прокуратура – Плевен. Действията са проведени в рамките на обявената от МВР и прокуратурата спецоперация в национален мащаб по повод началото на учебната година.