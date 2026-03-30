Разкрития в съда: Убийството на Пейо Пеев може да е заснето от камера

Софийският градски съд разгледа записите от камера, за която се твърди, че е уловила момента на убийството на Пейо Пеев. Подсъдими за убийството са Габриела Славова и майка ѝ Красимира Трифонова. През януари 2024 г., градският съд пусна под домашен арест Славова, а остави в ареста Трифонова. Причината за смъртта на Пеев е удушаване, съобщиха разследващите тогава и казаха, че автомобилът с тялото на убития е открит опожарен в гориста местност, в района на Витоша, по пътя за хижа „Алеко“.

ОЩЕ: „Нямат скрупули“: Сестрата на убития Пейо Пеев се страхува майката и бабата да не посегнат на децата

Софтуерът за възпроизвеждане на видео в съдебната зала не разполагаше с възможност за приближаване на кадъра, с каквато опция е разполагал този на изготвилите експертизата. Според вещото лице Венелин Колев на записите се виждат действия в колата на Пейо Пеев, които могат да бъдат оприличени като душене. Те обаче не успяха да се видят в залата, тъй като камерата, която ги е заснела, е далеч от колата, а софтуерът на съда не позволяваше да се приближи образът.

Съдът наложи да бъде изготвена нова експертиза, като отделни откъси от целия запис на камерата бъдат приближени и изчистени със софтуер, за да може и в съдебната зала да се види какво се случва в колата.