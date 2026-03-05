Любопитно:

Осем арестувани: ГДБОП разби престъпна група сводници (СНИМКИ)

05 март 2026, 15:49 часа 393 прочитания 0 коментара
ГДБОП пресече дейността на организирана престъпна група, действала от октомври 2018 г. на територията на страната и създадена с користна цел – да набира, транспортира, укрива и склонява към развратни действия на лица, включително и насилствено. Това съобщават на страницата на МВР в интернет. Специализираната операция по линия "трафик на хора" е проведена на 4 март 2026 г., под надзора на Софийската градска прокуратура. Образувано е досъдебно производство, както и паралелно финансово разследване за изпиране на пари от незаконната дейност. В хода на полицейската акция са арестувани 8 души – мъже и жени, свързани с предоставянето на платени сексуални услуги на територията на страната и в чужбина.

Ясен е ръководителят на групата

Снимка МВР

Шестима от арестуваните са обвинени по чл. 321, ал. 3, във връзка с чл.159а от НК. Оставането им в ареста е продължено за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Установени са ролите на членовете на престъпната група. Едно от лицата е привлечено към наказателна отговорност като ръководител, а останалите – като участници в нея.

При действията по разследването са извършени 25 лични обиски и претърсвания на жилища и автомобили.

Иззети са 6 автомобила, използвани за осъществяване на незаконната дейност, както и множество предмети, относими към разследването - мобилни телефони, сим карти, парични суми и множество документи.

Снимка МВР

Разпитани са повече от 10 свидетеля, включително пред съдия. Изготвени са справки от мобилните оператори, назначени са експертизи.

Работа по документиране на престъпната дейност продължава.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
МВР трафик на хора ГДБОП сводници
