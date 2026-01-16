Спорт:

Разследват причините за пожара с три жертви в София

16 януари 2026, 15:30 часа 298 прочитания 0 коментара
Разследват причините за пожара с три жертви в София

Софийската градска прокуратура образува досъдебно производство за това, че тази нощ около 03,00 ч. в гр. София, ж.к. „Свобода" е запален апартамент, от което са последвали значителни вреди и смъртта на три жени. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет.

Разследването за престъпление по чл. 330, ал. 3, вр. ал. 1 НК е започнало и се извършва от органите на СДВР, които са предприели оглед на местопроизшествие. СГП е незабавно уведомена за предприетите действия и е поела ръководството и надзора върху разследването.

Още: Шокиращ разказ за пожара в столицата с три жертви

Към момента действията по събиране и проверка на доказателства продължават за изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона. Извършват се аутопсии и разпити на свидетели. Приключен е втори оглед на местопроизшествие, проведен веднага щом условията на мястото са позволили. Предстои назначаване на пожаротехническа експертиза.

Още: Пожар в столичния квартал "Свобода", има жертви

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
жертви прокуратура пожар загинали жени
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес