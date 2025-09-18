Разследват убийството на 48-годишна жена във Варна

Окръжната прокуратура във Варна ръководи разследване за тежко криминално престъпление в града - убийство на 48-годишна жена, извършено в ранните часове днес в ж.к. „Чайка“, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

По предварителни данни смъртта на жената е настъпила в резултат от нанесени ѝ прободно-порезни рани в областта на сърцето. От проведените оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия са събрани данни, които дават насока за евентуалния извършител на деянието.

Предстоят разпити на свидетели, изготвяне на експертизи и други действия за изясняване на фактите и обстоятелствата около случилото се.

Работата по досъдебното производство продължава интензивно и към момента под ръководството и надзора на прокурор от Окръжна прокуратура – Варна.

По-рано днес от полицията в града информираха, че в 4:50 часа е получен сигнал за починала жена и се работи за изясняване на случая.